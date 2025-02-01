Киевский режим бросил стариков в Харьковской области

Ганчев: на Украине стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами

Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей и вывозят их на запад страны, а стариков оставляют выживать без воды в подвалах под обстрелами. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, киевский режим начал вести реестр, в который вошли расположенные рядом с линией боевого соприкосновения населенные пункты Харьковской области. Из них людей принудительно эвакуируют сначала в Харьков, а затем — на запад Украины.

«Эвакуация в основном касается лишь детей и молодых людей. Старики особо их не интересуют. Мы говорили с жителями Волчанского района, там оставались именно старики, которых российские военнослужащие вывозили на территорию Белгородской области», — сказал Ганчев.

Ранее стало известно, что около 70 населенных пунктов Харьковской области перешло под контроль России.