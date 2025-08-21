В Мукачево полыхает, во Львове гремят взрывы: главное об ударе России 21 августа

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины ночью и утром 21 августа. Подробности сообщило местное издание «Страна.ua»

В Мукачево после удара по заводу Flex начался сильный пожар. По данным журналистов, складские помещения уничтожили полностью.

Во Львове было прямое попадание в объект инфраструктуры. Как отметил мэр Андрей Садовой, атаку осуществили дронами и ракетами. В Луцке также гремели взрывы. О прилетах «Кинжалов» сообщали в Ровно и Дубно, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Также массированной атаке дронов подверглись объекты в Киеве и области. В Днепропетровске, по данным мониторинга, фиксировали пуски «Цирконов». Там поразили два промышленных предприятия.

Целями стали и промышленные объекты в Запорожье и Сумской областях.

Для комбинированных ударов ВС РФ применяли крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Кинжалы», ракеты воздушного базирования Х-101 и гиперзвуковые «Циркон», а также беспилотники-камикадзе. К операции привлекли бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, уточнило издания, ссылаясь на информацию мониторинговых группы.

О мощных ударах по множеству целей на Украине сообщил утром и Telegram-канал Shot. Его источник уточнил, что, помимо атак на западе страны, поражена была и газораспределительная станция в Павлограде под Днепропетровском. По предварительным данным, сработали «Герани».