Военное руководство Украины уволило командующего, который руководил операциями на востоке Донецкой Народной Республики. Генерал Луценко не сумел помешать продвижению российских сил, сообщило Financial Time (FT) со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, российская сторона только за последний месяц вернула под контроль территорию «примерно с половину Лондона». Чиновник сообщил, что Луценко перевели на другую должность в сухопутных войсках Украины, его заменил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Газета отметила, что российские войска в последнее время продвигаются самыми быстрыми с 2022 года темпами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее также подчеркивал тяжелую ситуацию, в которой оказалась украинская армия.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы за неделю освободили три населенных пункта в курском приграничье.