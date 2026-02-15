Киев проигнорировал предложение России о центре мониторинга перемирия

Киев оставил без ответа предложение Москвы о создании двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил в интервью ТАСС .

«При этом Киевом оставлены без ответа наши предложения о повышении эффективности переговорного процесса за счет создания двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, рабочих групп для решения военных, политических и гуманитарных вопросов», — сказал он.

По словам дипломата, внятной реакции от украинских властей не последовало.

Он напомнил, что стамбульский формат официально никто не закрывал, Россия из процесса не выходила. В 2025 году там прошли три раунда переговоров — в мае, июне и июле.

Однако в ноябре МИД Украины в одностороннем порядке объявил о прекращении переговоров, сославшись на отсутствие «ощутимого прогресса». Галузин назвал это решение «по меньшей мере странным». В Москве готовы к диалогу, но ответа от Киева до сих пор нет.