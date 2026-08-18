Киев принудительно эвакуирует 2 тысячи детей с семьями из Днепропетровской области
Из 16 населенных пунктов Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию из 16 населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС.
В течение месяца Николаевскую, Петропавловскую и Украинскую общины в Синельниковском районе должны покинуть 2177 детей вместе с родителями, опекунами или законными представителями.
Меры принимаются из-за приближения линии фронта. Согласно закону, подписанному 2 марта, украинские власти имеют право эвакуировать детей с территории боевых действий без согласия родителей.
Ранее российские бойцы вывели мирных жителей из Константиновки под ударами дронов ВСУ. Украинские военные наносили удары по любым признакам возможного передвижения гражданских.