Киев попал под дипломатическое давление после атаки на резиденцию Путина

Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны нескольких стран мира после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера», — указали в материале.

По информации издания, официальные представители Киева во вторник попытались сгладить дипломатические последствия заявления России.

Ранее в Норвегии раскрыли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина. Запад не станет возражать, если Москва решит нанести массированный ответный удар по Киеву.