Steigan: Трамп не будет возражать против сокрушительного удара России по Украине

Президент США Дональд Трамп не станет возражать, если Москва решит нанести массированный ответный удар по Киеву после нападения ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Такое предположение высказало норвежское издание Steigan .

«У нас нет ни малейших сомнений в том, что киевский режим и, не в последнюю очередь, их нацистские бригады способны пойти на такое, чтобы сорвать мирные переговоры», — заявили в материале.

Авторы отметили, что Россия, очевидно, планирует нанести Киеву сокрушительный ответный удар, о котором Трамп, похоже, уже знает и не станет возражать против таких действий Кремля.

Прошедшая встреча Зеленского с американским лидером не дала ему того, чего он хотел больше всего. При этом Путин и Трамп продолжат диалог по «аляскинскому маршруту», как будто ничего и не произошло.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Киев направил 91 дрон дальнего действия на резиденцию Путина в ночь на 29 декабря. Российские средства ПВО сбили все БПЛА, обошлось без потерь и разрушений.