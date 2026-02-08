Киев поднял белый флаг? США ударили Украине в спину

Politico: Зеленский опасается, что Трамп может пойти на сделку с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон начал активно давить на Киев, требуя заключить мирное соглашение уже к июню 2026 года. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico .

По словам Зеленского, такая спешка связана с приближающимися промежуточными выборами в США, которые пройдут осенью 2026 года. Дональд Трамп хочет получить крупную политическую победу до начала избирательной кампании.

«Выборы для них [США], безусловно, важнее. Давайте не будем наивными», — признал Зеленский.

Зеленский выразил обеспокоенность и тем, что Трамп в спешке может заключить сделку напрямую с Россией. Тем самым он исключит Украину из переговоров о ее собственном статусе.

В беседе с интервьюером Владимир Зеленский заметил, что, по его мнению, касающиеся Украины договоренности между США и России не должны противоречить украинским же законам и конституции.

Politico утверждает, что переговорные группы могут встретиться в Майами уже на следующей неделе. Кремль такие планы пока не подтверждал. Источники Reuters в начале февраля также сообщали, что США торопят Украину с завершением кризиса.