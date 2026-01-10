Киев и Кривой Рог остались без света после новой волны российских дронов

Страна.ua: в Киеве и Кривом Роге перебои с электричеством из-за атаки дронов

Множество взрывов прозвучали над Киевом и Кривым Рогом, там ПВО пытаются отразить массированную атаку беспилотниками типа «Герань». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, на Кривой Рог вылетели порядка 12 дронов, а затем еще около 20. В результате ударов в городе произошли взрывы, после чего в некоторых районах исчезло электричество.

Атака на столицу последовала за вчерашними ударами, которые привели к сбоям в отоплении. Хотя власти сообщали о восстановлении теплоснабжения, новая волна дронов вызвала дополнительные перебои с электричеством.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил работу систем противовоздушной обороны. Жители Киева из разных районов жалуются, что свет не появлялся с раннего утра.

«В городских сетях не то, что упало напряжение — его нет абсолютно с 04:00», – привело издание слова одного из жителей Киева.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что баллистическая ракета «Орешник», которой Россия накануне атаковала Львовскую область, не имела боевой части, однако даже в этом случае нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры.