Президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить спецоперацию России в полномасштабную войну, Киев со скоростью несется к будущему, в котором Украины не будет. Такое заявление в соцсети Х сделал американский аналитик Скотт Риттер.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о стремлении ускорить создание украинских баллистических ракет. Он отметил, что Украина с ошеломляющей скоростью стремится перейти от специальной операции к войне, отказываясь от шанса сохранить государство.

«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — заявил аналитик.

Комбинированную атаку на Крым помогли организовать британские военные, заявил военный эксперт Александр Степанов. Он назвал атаку ВСУ провокацией в преддверии перемирия. Цель — нарастить эскалацию между Россией и Украиной.