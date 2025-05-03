Президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить спецоперацию России в полномасштабную войну, Киев со скоростью несется к будущему, в котором Украины не будет. Такое заявление в соцсети Х сделал американский аналитик Скотт Риттер.
Так он прокомментировал заявление Зеленского о стремлении ускорить создание украинских баллистических ракет. Он отметил, что Украина с ошеломляющей скоростью стремится перейти от специальной операции к войне, отказываясь от шанса сохранить государство.
«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — заявил аналитик.
Комбинированную атаку на Крым помогли организовать британские военные, заявил военный эксперт Александр Степанов. Он назвал атаку ВСУ провокацией в преддверии перемирия. Цель — нарастить эскалацию между Россией и Украиной.
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