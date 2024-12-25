Женщины, служащие в ВСУ, принимали участие в убийствах мирных жителей ДНР. Об этом рассказал РИА «Новости» житель села Новотроицкое возле Красноармейска (Покровска) Владимир.

Он заявил, что слышал несколько разных женских голосов.

«Забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей», — добавил мужчина.

Он отметил, что убийства начались при приближении российских военных. По словам местного жителя, украинские боевики стали стрелять по домам из танков.

Другой житель ДНР — из Дзержинска (Торецка) — рассказал, что боевики ВСУ расстреливали жителей города как в тире и закидывали их гранатами. Он добавил, что жена одного из горожан сгорела заживо в доме.