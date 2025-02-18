Кеннеди-младший заявил об окончании «вечного финансирования» Украины
Кеннеди-младший потребовал от Зеленского прекращения конфликта
Глава Минздрава США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Политик написал пост в соцсети Х.
По его словам, американский народ не намерен мириться с тем, что заработанные тяжким трудом деньги подпитывают бесконечные конфликты.
«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!» — подчеркнул Кеннеди-младший.
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал Зеленского уклонистом. По его словам, нынешний лидер несколько раз скрывался от призыва в армию. Если младший сын Порошенко, который еще не достиг возраста мобилизации, получит повестку, то будет действовать иначе.
Ранее президент Украины отказался признавать переговоры России и США в Эр-Рияде. Он заявил, что власти ничего не знали о мероприятии.