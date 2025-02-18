По его словам, американский народ не намерен мириться с тем, что заработанные тяжким трудом деньги подпитывают бесконечные конфликты.

«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!» — подчеркнул Кеннеди-младший.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал Зеленского уклонистом. По его словам, нынешний лидер несколько раз скрывался от призыва в армию. Если младший сын Порошенко, который еще не достиг возраста мобилизации, получит повестку, то будет действовать иначе.

Ранее президент Украины отказался признавать переговоры России и США в Эр-Рияде. Он заявил, что власти ничего не знали о мероприятии.