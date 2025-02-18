Порошенко: Зеленский четыре раза уклонялся от призыва в ВСУ

Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от призыва в украинскую армию. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в интервью «Украинской правде».

Кроме того, Порошенко утверждает, что если его младший сын, который еще не достиг возраста мобилизации, получит повестку, то «будет действовать иначе, чем господин Зеленский».

Ранее против пятого украинского президента ввели персональные санкции. Порошенко лишили государственных наград, бессрочно заблокировали все его активы, а также запретили выводить деньги из страны.

При этом Зеленский заявил, что снимет ограничения со своего предшественника, если тот передаст украинской армии деньги, которые вывел с Украины. По словам главы киевского режима, речь идет о миллиардах гривен.