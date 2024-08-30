Казна сама не заполнится. Медведев объяснил стремление киевского режима вернуть Донбасс

Медведев: Украина хочет вернуть Донбасс из-за полезных ископаемых

Фото: РИА «Новости»

Киевский режим стремится вновь вернуть контроль над Донбассом из-за богатых залежей полезных ископаемых в регионе. Такое предположение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Причина банальна: нужны деньги, лавэ или бабло, иными словами. Проворовавшейся преступной клике Зеленского, приведшей экономику страны к катастрофе, нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, как и самим спонсорам, которые паразитируют на разлагающемся теле Украины», — написал он.

Медведев отметил, что пустая казна неонацистского государства сама собой не заполнится, и покровители Украины это понимают.

«Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать украинский народ, на который всегда им было плевать. Доступ к полезным ископаемым — вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства», — добавил политик.

Ранее Медведев пригрозил ответом на продвижение «шкурных интересов» НАТО.

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