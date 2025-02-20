Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского посетил первый заместитель министра российского оборонного ведомства Леонид Горнин. Здесь он вручил награды раненым бойцам, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Горнин вручил более десяти наград тем, кто отличился в ходе специальной военной операции. Среди них — медали «За отвагу», «За храбрость», а также «Суворова» и «Жукова». Замминистра отметил мужество и героизм всех военнослужащих, проходящих лечение в госпитале.

«Каждый из Вас — настоящий герой, проявивший исключительную силу духа и несгибаемую волю в трудной ситуации. Вы те люди, которые пишут славную новую историю Российской Федерации», — подчеркнул Горнин.

Он поздравил военных с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал им скорейшего выздоровления.

В госпитале выступили артисты Центрального академического театра Российской армии.

Ранее бойцов подразделения «Барс» наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил их мужество и героизм.