«Каждый день прошу о смерти»: раскрыты записи дневника умершей жительницы села под Суджей
Жительница курского села Мартыновка в предсмертном дневнике просила о похоронах
Умершая в селе Мартыновка Суджанского района Курской области во время оккупации украинскими боевиками местная жительница в своем предсмертном дневнике просила родных организовать для нее похороны, если им удастся найти хотя бы часть ее останков. Выдержки из записей, найденные бойцами петербургского батальона спецназа «Ахмат», опубликовал RT.
Свой дневник женщина вела практически каждый день, она винила себя, что не смогла уехать из родного дома, и отмечала дни, когда ей удалось выжить.
«Сегодня 18 октября, уже мороз, в хате восемь градусов. Сегодня 20 октября, в хате шесть градусов. Я жива», — говорится в дневнике.
Рассуждая о своем скором уходе из жизни, женщина обращалась к родным, объясняя, что умирают все и плакать не надо.
«Лена, не плачь, умирают все, ничего не сделаешь», — писала она в детской тетрадке.
При этом она попросила детей: «Найдите хоть косточку и похороните возле Светы».
Последние дни женщина жила в сарае, но в конце решила перейти в дом.
«Каждый день прошу о смерти. Из сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть не было ничего 12 дней»; «Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех», — говорится в последних строках дневника.
О найденных записях бойцы петербургского батальона спецназа «Ахмат» сообщили в своем Telegram-канале. Они пояснили, что нашли дневник в ходе зачистки села. Тело женщины, которая оставила свои предсмертные послания, они забрали в тыл, чтобы передать родным.
Об освобождении села Мартыновка стало известно 11 марта. Выживших под оккупацией украинских боевиков местных жителей эвакуировали и отправили в пункты временного размещения.