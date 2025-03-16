«Каждый день прошу о смерти»: раскрыты записи дневника умершей жительницы села под Суджей

Умершая в селе Мартыновка Суджанского района Курской области во время оккупации украинскими боевиками местная жительница в своем предсмертном дневнике просила родных организовать для нее похороны, если им удастся найти хотя бы часть ее останков. Выдержки из записей, найденные бойцами петербургского батальона спецназа «Ахмат», опубликовал RT .

Свой дневник женщина вела практически каждый день, она винила себя, что не смогла уехать из родного дома, и отмечала дни, когда ей удалось выжить.

«Сегодня 18 октября, уже мороз, в хате восемь градусов. Сегодня 20 октября, в хате шесть градусов. Я жива», — говорится в дневнике.

Рассуждая о своем скором уходе из жизни, женщина обращалась к родным, объясняя, что умирают все и плакать не надо.

«Лена, не плачь, умирают все, ничего не сделаешь», — писала она в детской тетрадке.

При этом она попросила детей: «Найдите хоть косточку и похороните возле Светы».

Последние дни женщина жила в сарае, но в конце решила перейти в дом.

«Каждый день прошу о смерти. Из сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть не было ничего 12 дней»; «Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех», — говорится в последних строках дневника.

О найденных записях бойцы петербургского батальона спецназа «Ахмат» сообщили в своем Telegram-канале. Они пояснили, что нашли дневник в ходе зачистки села. Тело женщины, которая оставила свои предсмертные послания, они забрали в тыл, чтобы передать родным.

Об освобождении села Мартыновка стало известно 11 марта. Выживших под оккупацией украинских боевиков местных жителей эвакуировали и отправили в пункты временного размещения.