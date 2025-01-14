Казаки из Мытищ отправили гуманитарную помощь бойцам СВО в Харьков

В каждую посылку для защитников вкладывают детские письма и рисунки с теплыми словами. Военнослужащие неоднократно подчеркивали, что письма поддержки, написанные детьми, придают им силы и веры в победу. Юные жители Мытищ в преддверии Рождества и старого Нового года подготовили трогательные пожелания и попросили бойцов скорее вернуться домой с победой.

Напомним, что гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции может оказать любой желающий. Вещи, медикаменты, продукты питания можно передать в один из пунктов в Мытищах: в Молодежный центр «Импульс» на улице Силикатной, дом № 12, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местное отделение партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в Штаб волонтеров на улице Мира, дом № 9, а также в пункт на ледовой арене «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17.