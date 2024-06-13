Казаки из Богородского округа отправили гумпомощь бойцам СВО

Казаки хуторского казачьего общества Богородского округа собрали и отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Необходимый груз получат воинские подразделения, где проходят службу богородские казаки.

Гуманитарный конвой с территории крестьянского хозяйства «Полевые» деревни Тимково провожали активисты казачьей дружины во главе с атаманом Александром Полевым и духовенство Богородского благочиния. На средства казаков закупили несколько десятков комплектов летней экипировки для военнослужащих, продукты питания и средства первой необходимости.

Груз доставили в город Скадовск Херсонского направления. Бойцы поблагодарили всех, кто был причастен к сбору гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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