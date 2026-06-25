Казаки Богородского округа объединились с Ассоциацией ветеранов СВО

Соглашения о сотрудничестве подписали Станичное казачье общество Богородского городского округа и Ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области. Документ, скрепленный подписями атамана Александра Полевого и руководителей ассоциации, ознаменовал новый этап взаимодействия в деле поддержки участников СВО и их семей.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области была создана 29 января 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Андрея Воробьева. За короткое время она объединила свыше 3 тысяч участников специальной военной операции и более 5 тысяч сторонников, а также сформировала 55 местных отделений и открыла 48 приемных в муниципалитетах. Соглашения о сотрудничестве уже заключены с 43 муниципалитетами Московской области. Ежемесячно к проекту присоединяется от 10 до 21 новых организаций, которые помогают с гуманитарной работой, патриотическим воспитанием и спортивными проектами.

Для Богородского станичного казачьего общества это партнерство стало логичным продолжением многолетней работы. Казаки округа активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи на передовую, организуют благотворительные концерты для участников СВО, проходящих лечение в военных госпиталях, проводят праздники для семей бойцов и военно-патриотические мероприятия для молодежи.

Заключенное соглашение предусматривает комплексное взаимодействие по ключевым направлениям. Оно стало частью большой системной работы. Опыт Богородского округа, где казаки уже давно и эффективно работают с участниками СВО, может стать примером для других муниципалитетов.