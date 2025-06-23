Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России через свою территорию

Дроны не пересекали воздушное пространство Казахстана в направлении России. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщили «Новые Туркестанские ведомости» .

«Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются [дроны] в сторону России, не соответствует действительности», — сказал он.

По словам Смадиярова, компетентные органы республики тщательно изучают все недавние случаи с беспилотниками. Он подчеркнул, что необходимо дождаться завершения расследования.

Также Смадияров сообщил, что государственные службы исследуют ситуацию с фрагментами беспилотников, найденными на территории Казахстана.

Средства противовоздушной обороны перехватили 23 украинских беспилотника за ночь над регионами России. В Ростовской области уничтожили больше всего БПЛА — 14 дронов. Пять беспилотников ликвидировали над Волгоградской областью, четыре — над Астраханской.