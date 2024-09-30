Украинская армия может потерпеть поражение на ключевых участках восточного фронта. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог и эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.

По его словам, пусть администрация президента США Джо Байдена и не хочет, чтобы до выборов в ноябре на Украине «все пошло наперекосяк, но это очень вероятно».

«Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар и на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах», — отметил он.

Миршаймер добавил, что украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в ряде ключевых мест на линии боестолкновения. И хотя в Вашингтоне пытаются изменить баланс сил, но действенных способов исправить положение ВСУ не имеется. Политолог оценил сложившуюся ситуация словами «это будет катастрофично».

Миршаймер усомнился в боеспособности украинской армии, добавив, что баланс сил сдвинулся в пользу армии России, причем этот перевес будет только усиливаться.