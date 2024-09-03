«Катастрофа для Украины». На Западе заговорили об окружении ВСУ

Forbes: украинские военные могут оказаться в окружении к югу от Красноармейска

Наступление российских войск на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении приведет к окружению ВСУ к югу от города. Об этом заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Марш российской армии на Покровск не только угрожает городу. <…> Части минимум четырех украинских бригад могут быть окружены Россией к югу от Покровска», — написал он.

Журналист отметил, что ВС РФ нужно сделать всего два маневра, чтобы завести в ловушку сотни украинских военных. Эти потери грозят серьезными последствиями для ослабленной группировки ВСУ в Донбассе. По словам Экса, украинские войска не могут сейчас «разбрасываться подразделениями».

«Их так мало, что потеря частей четырех бригад <…> рискует стать катастрофой для Украины», — предупредил обозреватель.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что потеря Красноармейска сначала не обернется для ВСУ слишком плохо. Однако это может привести к череде катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения.