«Картина салом». Захарова высмеяла доклад Зеленского об «успехах» на поле боя

Доклад президента Украины Владимира Зеленского перед военными об «успехах» на фронте — «картина салом». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла фото со встречи главы киевского режима с солдатами.

«„Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя“. Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ», — написала она.

На снимке запечатлены военные, на лицах которых застыло выражение неодобрения и удивления.

Ранее дипломат заявила, что Зеленский «разыгрывает детскую карту», а не разыскивает детей, которых якобы похитила российская сторона во время конфликта. Украинские власти не предоставляют никаких конкретных данных.