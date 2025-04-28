Картаполов заявил, что Северная Корея отдала России «должок»

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о роли военных из КНДР в освобождении Курской области. Он поделился деталями в интервью с журналистом Александром Юнашевым.

«Они вернули нам должок. И самое главное — это сигнал для всех остальных бывших партнёров, что мы готовы, мы не одни», — заявил Картаполов.

Депутат напомнил о том, что в середине XX века советские добровольцы отправлялись на помощь корейцам, когда полуостров был разделен на две части и началась Корейская война.

«Они в основном мотострелки, разведчики. Настоящие чернорабочие войны, которые решают основную задачу на земле», — рассказал он об участии войск КНДР в освобождении Курской области.

Ранее начальник Генерального штаба Минобороны Валерий Герасимов впервые подтвердил участие солдат КНДР в освобождении Курской области от ВСУ. Президент Владимир Путин выразил признательность лидеру республики Ким Чен Ыну и северокорейским военным за помощь.

Северная Корея ввела войска в Курскую область по договору о стратегическом партнерстве.