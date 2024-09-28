Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия

Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России может стать основанием для использования ядерного оружия по обновленной доктрине. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это может стать основанием для применения ядерного оружия. Однако решение принимает только верховный главнокомандующий», — сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что существует много факторов, которые необходимо оценить, поэтому нельзя однозначно исключать или допускать применения ядерного оружия.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от угрожающих России стран может остаться лишь мокрое место после применения тактического ядерного оружия.
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