Страны Евросоюза позабудут об Украине за несколько часов до победы России. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По мнению депутата, Европа откажется участвовать в восстановлении республики после конфликта. Он подчеркнул, что Запад уже получил от страны все, что хотел.

«Как только Россия победит, про Украину забудут сразу, в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив», — уточнил Картаполов.

Он добавил, что страны Европы сейчас сами находятся в кризисе, который возник в том числе из-за отказа покупать российские энергоресурсы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что государствам ЕС не хватает сильных лидеров. По его словам, особенно остро проблема встает в кризисные моменты.

Международные институты приносят большую пользу и играют стабилизирующую роль в моменты, когда дела идут хорошо, а не в сложных ситуациях, объяснил премьер.