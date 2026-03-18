Орбан заявил о нехватке сильных лидеров в Европе

Международные институты важны, но в кризисные моменты нужны решительные лидеры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News .

«Дело в том, что институты нам нужны. Когда дела идут хорошо, институты играют стабилизирующую роль и полезны», — отметил он.

Когда наступают кризисы и возникают сложные ситуации, кто-то должен принимать решения. Институты не могут этого сделать, потому что некоторые вопросы требуют человеческого участия.

«Так что, когда возникают проблемы, нам нужны лидеры, не институты, а кто-то, кто достаточно силен, смел и готов взять на себя ответственность за решение. Сейчас нам в Европе не хватает таких лидеров», — подчеркнул Орбан.

По мнению премьер-министра, в Европе сильное лидерство воспринимается негативно, так как считается угрозой, в то время как институты считаются благом, способным управлять странами.

Также Орбан добавил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась.