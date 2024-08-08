Кандидат в вице-президенты заявил о праве США не защищать Европу

Сенатор Вэнс призвал США не становиться страной — защитником Европы

Фото: РИА «Новости»

Высказывания высокопоставленных лиц США об «угрозе» Европе со стороны России являются неправдой, но Пентагон в любом случае имеет право не становиться защитником стран ЕС. Об этом сайту Semafor заявил сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс.

Он назвал ложью слова вице-президента США Камалы Харрис о том, что Россия якобы может вторгнуться в Германию. Сенатор добавил, что высказывание заместителя президента наводит на мысль о слабости немецкого руководства, которое управляет страной с одной из крупнейших мировых экономик.

Вэнс отметил, что «немцам следует поднять свою задницу» и инвестировать в свою собственную оборону, а не дожидаться помощи от США.

Ранее экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что конфликт на Украине развязал именно Белый дом. Американское руководство предало украинцев ради достижения своих политических целей, объяснил он.

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