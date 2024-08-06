Офицер НАТО Табах: США развязали боевые действия на Украине и предали ее

Соединенные Штаты развязали боевые действия на Украине, чтобы достичь своих политических целей, и предали ее. Такое заявление сделал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Украину предали в первую очередь власти США. Украину продали, Украину предали и используют ее для своих политических целей, которые они поставили, — кризиса с Путиным», — отметил он.

По словам Табаха, на Украине сложилась трудная ситуация. В рядах национальной армии много потерь, оружия не хватает. Офицер назвал отсутствие нужного количества снарядов, авиации и бронетехники предательством и «принесение Украины в жертву ради политических амбиций».

Владимир Зеленский призвал подготовить базу для окончания конфликта. По его словам, создать почву для переговоров с Россией нужно уже в этом году.