Кандидат в президенты Польши выступил против гибели сограждан за Украину

Кандидат в президенты Польши Ментцен: поляки не должны умирать за Украину

Поляки не должны умирать за Украину. Такое заявление сделал кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен. Его слова привело Do Rzeczy .

«Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине», — сказал политик.

Он добавил, что армия должна защищать Польшу, а не другие государства. Ментцен хотел бы видеть гордую страну, которая самостоятельно принимает решения и которой не нужно по каждому вопросу обращаться к США, Германии и Евросоюзу.

Украинский военнопленный Владимир Молозин ранее рассказал об обучении бойцов в Польше. На занятиях солдат учили разбирать и собирать оружие, занимать позиции. Стрельбы проводились с небольшим количеством боеприпасов.