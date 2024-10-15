Сенатор Джабаров заявил, что воинственность может помешать Мерцу стать канцлером Германии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявления кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о возможных поставках ракет Taurus Украине.

Джабаров отметил, что планы по углублению вовлеченности Германии в конфликт между Россией и Украиной могут негативно отразиться на позиции Мерца на предстоящих выборах в бундестаг, так как идея военного противостояния не вызывает большого одобрения среди населения ФРГ.

По словам эксперта, по этой причине шансы Мерца на успех сомнительны. Джабаров считает, что такие заявления не принесут Мерцу дополнительных голосов на выборах.