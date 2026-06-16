Посольство РФ: Канада создала фейк о падении ракеты на Киево-Печерскую лавру

Канадское правительство намеренно распространило дезинформацию после падения американской ракеты комплекса Patriot на Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Оттаве.

Российские дипломаты отметили, что им пришлось в очередной раз указывать на то, что офис канадского премьер-министра Марка Карни сознательно предоставил общественности ложную информацию о произошедшем. Правительству Канады известно, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, переданной Киеву с истекшим сроком годности.

«Вооруженные силы Российской Федерации не наносят и не планируют удары по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в российском посольстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел из-за падения американской ракеты.