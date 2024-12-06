Канада передаст ВСУ запрещенное оружие

National Post: Канада готовит к отправке на Украину запрещенное в стране оружие

Правительство Канады расширило список запрещенного в стране огнестрельного оружия штурмового типа. Теперь его планируют отправить на Украину, сообщила газета National Post.

По данным издания, заявление об этом сделал министр общественной безопасности Доминик Леблан. По его словам, в запретный список внесли еще 324 «уникальные марки и модели оружия штурмового типа». Общее количество стволов составит около 14 500 единиц.

Также Леблан отметил, что изъятое у розничных торговцев в Канаде оружие может быть поставлено Вооруженным силам Украины. Приказ об амнистии, защищающий от наказания владельцев запрещенного оружия, будет действовать в Канаде до октября 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре заявил, что Канада отправила ВСУ систему ПВО NASAMS, поэтому Киев ожидает получить ее до конца текущего года.