Итоги гуманитарной миссии волонтеров за 2025 год подвели в Химках

Городской округ Химки продолжает оставаться одним из ключевых центров поддержки военнослужащих в зоне СВО и мирных жителей новых регионов России. Подводя итоги 2025 года, региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» сообщил о впечатляющем результате: за двенадцать месяцев силами неравнодушных граждан было собрано и отгружено более семи тонн гуманитарной помощи.

Сбор помощи в Химках не прекращается ни на день с самого начала специальной военной операции. За весь период общее количество грузов, направленных из округа на передовую, превысило отметку в 600 тонн. Этот масштабный результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию жителей, предпринимательского сообщества, депутатского корпуса и волонтерских организаций.

В состав регулярных конвоев входят: продукты с длительным сроком хранения, консервы, чайные наборы и сладости, теплая одежда, техническое оснащение и медикаменты.

Особое место в каждой отправке занимают письма поддержки. Кроме того, активисты развернули в округе настоящее «мини-производство», где ежедневно трудятся десятки добровольцев. Они плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и занимаются изготовлением окопных свечей.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» расположен по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б. График работы: понедельник — пятница: с 09:00 до 18:00.