Камчатские волонтеры отправили в зону СВО более семи тонн гуманитарной помощи

Волонтеры организовали на Камчатке сбор гуманитарного груза и передали его бойцам на передовую. Об этом сообщило управление информационной политики администрации губернатора региона.

Неравнодушные граждане отправили четыре мотоцикла, маскировочные сети, сухие обеды, сети-дели для обеспечения «дорог жизни», воду и генераторы. Благодаря поддержке жителей и предпринимателей региона они собрали более семи тонн гуманитарного груза всего за месяц.

Помощь уже доставили военнослужащим в зону СВО.

Ранее гуманитарный груз собрали спасатели из Приморья. Сотрудники МЧС в честь 35-летия со дня основания ведомства отправили на передовую вещи первой необходимости, медикаменты и новогодние подарки. Акцию провели для поднятия морального духа бойцов и ради укрепления связей между обществом и армией.