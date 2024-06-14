Калмыкия передала гуманитарную помощь Луганску
Калмыкия отправила в Луганск в качестве гуманитарной помощи два КамАЗа со строительными материалами для восстановления разрушенных объектов. Об этом заявил глава региона Бату Хасиков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города, в результате чего пострадали мирные граждане. Из-за ударов многие объекты, в том числе школы, дома и магазины, получили повреждения.
«В это сложное время Калмыкия не может оставаться в стороне», — отметил Хасиков.
Калмыкия направила в Луганск машины с кирпичами, двумя тоннами цемента и арматуры, пятью тоннами шифера и мембранами для кровли и строительных конструкций.
Ранее гумпомощь из Котельников передали бойцам СВО и жителям Донбасса. Волонтеры встретились с представителями четырех воинских частей и посетили шесть населенных пунктов.