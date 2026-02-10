Захарова пошутила о списке требований ЕС к России по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении Евросоюза подготовить собственный список требований к России для урегулирования конфликта на Украине. Сообщение дипломат опубликовала в телеграм-канале .

Захарова напомнила о выступлении Каллас, где та сообщила, что Евросоюз собирался сформулировать условия для Москвы и подчеркивал необходимость согласия европейских стран для любых договоренностей. Каллас заявила, что условия следовало выдвигать России, а не Украине.

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» — с юмором отреагировала российский дипломат.

Ранее Захарова высказала позицию, которая ни на шутку напугала Запад. Она заявила о последствиях отправки на Украину войск «коалиции желающих».