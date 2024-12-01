Каллас допустила переброску военных из ЕС на Украину
Глава евродипломатии Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину
Европейских военных могут направить на Украину, если возникнет необходимость контроля за соблюдением прекращения огня. Об этом агентству ANSA заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.
«Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — отметила Каллас.
Она напомнила, что вопрос отправки европейских военных на Украину уже поднимался ранее. Глава евродипломатии объяснила, что войска перебросят в том случае, если стороны пропишут это в заключенном между ними соглашении о прекращении огня.
По ее мнению, Европе следует сыграть важную роль, если Россия и Украина достигнут такой договоренности. ЕС может направить войска для наблюдения за соблюдением документа, предположила она.
«В любом случае решать Украине», — подчеркнула Каллас.
Ранее она приехала в Киев вместе с руководителем Евросовета Антониу Кошта.