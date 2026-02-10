Каллас анонсировала список требований к России по урегулированию на Украине

У европейцев есть свои условия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, слова которой передало агентство Reuters .

«И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых уже и так сильно давят, а к русским», — добавила она.

Каллас анонсировала публикацию полного списка таких требований в ближайшие дни.

Ранее она заявляла, что Евросоюз не намерен идти на возобновление диалога с Россией и на уступки по Украине. Глава евродипломатии считает, что давление необходимо усилить, потому что Россия якобы не воспринимает многосторонние обсуждения всерьез. Одним из методов станет новый, 20-й пакет санкций, который сейчас разрабатывают.