ЕС отказался выстраивать диалог с Россией

Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с Россией и не намерен предлагать ей какие-либо уступки по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас журналистам после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Она подчеркнула, что Евросоюз не может быть стороной, которая идет к России и предлагает начать переговоры. По мнению Каллас, страна уже получает значительные уступки из-за давления США на Украину и у ЕС нет дополнительных предложений.

«А значит, зачем им разговаривать с нами? Они получают то, что хотят в этих отношениях», — сказала глава евродипломатии.

Она добавила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Москву. По ее мнению, Россия не воспринимает всерьез многосторонние обсуждения, такие как недавние переговоры трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби.

«Если посмотреть на эти обсуждения, то россияне там не были представлены на уровне, который имеет право принимать решения, так что они на самом деле не воспринимают это всерьез», — отметила Каллас.

Ранее она заявила, что ЕС готовит 20-й пакет санкций против России. Его принятие запланировали на 24 февраля.