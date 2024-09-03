Как в Артемовске. ВС России могут создать для ВСУ «зоны убоя»

Российские военные начали брать под огневой контроль дороги на границе Кураховского и Селидовского районов ДНР и смыкать окружение группировки ВСУ за Невельским. Об этом сообщило RT со ссылкой на «Военную хронику».

По мнению авторов статьи, эти действия могут привести к тому, что ВСУ в районе Красноармейска (на Украине этот город называют Покровск) попадут в так называемые «зоны убоя», где смогут передвигаться, но утратят эффективность. Подобную тактику применяли в 2023 году во время штурма Артемовска, и тогда она оказалась эффективной.

Ранее обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс уже писал, что наступление российских войск может привести к тому, что части минимум четырех украинских бригад попадут в окружение южнее Красноармейска. Он добавил, что ВСУ сейчас настолько ослаблены, что подобное рискует стать катастрофой для Украины.