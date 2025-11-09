Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ бросило своих бойцов на позициях, передав их другому подразделению как рабов. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Военные элитной бригады более 285 дней находятся в Волчанске. Когда поступил приказ о переводе на другое направление, остававшихся в тот момент на позициях бойцов просто забыли и бросили.

В силовых структурах отметили, что командование передало их в подчинение комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгению Солодаеву, как крепостных крестьян или рабов.

«Отношение к своему личному составу как к скоту, по всей видимости, также привито британскими инструкторами», — отметили в заявлении.

Там напомнили, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ стала элитной после того, как прошла курс обучения в Великобритании. Также она имеет на вооружении новейшую западную военную технику.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ минировала тела погибших сослуживцев в Запорожской области. А раненые бойцы погибают из-за отсутствия помощи.