Группировка Вооруженных сил Украины минировала тела погибших сослуживцев в Новогригоровке Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил стрелок 60-й мотострелковой бригады «Востока» с позывным Капрал.

По его словам, боевики не забирают погибших солдат.

«Двухсотых точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит», — отметил Капрал.

Он добавил, что брошенными остаются и раненые бойцы ВСУ. Они гибнут из-за отсутствия помощи.

Ранее украинский активист Сергей Стерненко заявил, что боевики обеспокоены развитием сферы БПЛА в России — оператор дрона, который находится за много километров, может с ювелирной точностью уничтожить ту или иную цель.