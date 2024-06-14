«Как перехватить пять рублей». Зеленского уличили в попытке переманить КНР на свою сторону

У президента Украины Владимира Зеленского были свои причины, чтобы напоминать миру о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Украинский лидер придумал хитрый план и поэтому намеренно заявил, что китайская сторона не будет поставлять России оружие. Об этом 360.ru рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт отметил, что для Украины возможные поставки оружия в Россию на самом деле не имеют значения.

«Зеленскому это важно совершенно из-за другого. Не потому, что мы получим [патроны] от Китая или не получим», — подчеркнул Журавлев.

По его мнению, украинские власти хотят продемонстрировать, что Китай будет поддерживать их, а не Россию. Политолог предположил, что «все останется на своих местах». Также эксперт усомнился в том, что Россия хочет получить вооружение из Китая.

«Потребности особой в китайском оружии у нас нет. Это как за неделю до зарплаты перехватить пять рублей», — заключил специалист.

Ранее Зеленский заявил на пресс-конференции, что председатель КНР якобы дал ему слово не передавать России оружие. Украинский лидер отметил, что если Си Цзиньпин является человеком, которого можно уважать, то он не нарушит обещание.