«Как наши ребята на линии фронта». Путин объяснил чиновникам, как нужно работать

Российские власти должны работать в таком же режиме, как и бойцы ВС России в зоне специальной военной операции. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

«Мы все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно», — сказал глава российского государства.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому вдовы погибших в зоне СВО военных будут получать пенсию по потере кормильца. Право на выплаты получат как супруга погибшего, так и их дети.