Семьям погибших участников СВО согласовали получение двух пенсий

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому жены погибших в зоне СВО военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца. Документ разместили на официальном сайте правовой информации.

Семьи смогут получать сразу две пенсии в том случае, если вдовы не вступали в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет. Право на выплаты получат как супруга погибшего, так и ребенок.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года. Ранее две пенсии по потере кормильца получали только семьи, где воспитывались дети до восьми лет.

По словам члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, выплаты будут начисляться каждый месяц. Их будут начислять до тех пор, пока ребенку не исполнится 23 года.