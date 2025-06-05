NYT: Россия ответит на атаку ВСУ по аэродромам масштабными бомбардировками

Россия ответит на воскресную атаку ВСУ по аэродромам более интенсивными ударами по украинской инфраструктуре. Такое мнение выразил президент геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Ян Бреммер, сообщила газета The New York Times .

«Он предположил, что ответом Путина будут „более масштабные бомбардировки украинских городов и инфраструктуры“», — заявили журналисты.

По данным издания, операция ВСУ с атакой российских авиабаз 1 июня имела кодовое название «Паутина».

Минобороны сообщило, что украинские боевики атаковали аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях. В результате ударов некоторые самолеты загорелись, но пожар быстро ликвидировали, жертв нет.

Как отметил RT, самолеты во время атаки Украины повредились, но ВСУ не смогли уничтожить их. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, все суда восстановят.

Также он отметил, что российская сторона показала максимальную выдержку после атак. Она призвала Великобританию повлиять на Украину, чтобы остановить эскалацию конфликта.