«Как я пришел бы к матери моего друга?» Боец ВС России 12 дней нес тело сослуживца

Участник спецоперации 12 нес на себе тело сослуживца, получившего несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР КЧР Осетия» .

Мать раненого бойца попросила его сослуживца присматривать за сыном. Она добилась от военного обещания, что тот вернет ей «хотя бы сердце» бойца, если тот погибнет.

Участник СВО отметил, что мог бы похоронить товарища на передовой, но не смог нарушить данное его матери обещание.

«А как я пришел бы к матери моего друга с берцами в руках, оставив тело на поле боя?» — сказал военнослужащий.

Минобороны ранее сообщило о старшем сержанте Павле Метельском, который спас свыше 100 раненых сослуживцев под вражеским огнем на передовой.