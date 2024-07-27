«Как из рога изобилия посыпались». Лавров назвал несерьезными предложения по Украине

Запад осознал тот факт, что победить Россию не удастся, поэтому в последнее время появилось множество предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Он усомнился в серьезности предложений по завершению конфликта и отметил, что Запад наконец-то осознал «никчемность» режима Владимира Зеленского.

«Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России», — указал Лавров.

Министр добавил, что российское руководство не отказывается от честного разговора и обсуждения ситуации с учетом сложившихся реалий.

Ранее он рассказал, что Россия выполнит все цели специальной военной операции, сообщил сайт kp.ru. Лавров также отметил, что российские войска, вопреки надеждам Запада, не будут капитулировать.