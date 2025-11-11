ФСБ сорвала операцию спецслужб Украины и Британии по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

Украинские и британские спецслужбы планировали устроить в России провокацию с угоном истребителя МиГ-31, вооруженного «Кинжалом». ФСБ пресекла эту операцию, сообщило РИА «Новости» .

Главное управление разведки Украины пыталось завербовать российских летчиков и пообещало выплатить им три миллиона долларов. Угнанный самолет спецслужбы хотели направить в район базы НАТО в Румынии, где борт могли сбить системы противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — уточнили в ФСБ.

Ранее правоохранители пресекли нелегальное производство и экспорт двигателей двойного назначения за рубеж. Канал поставок организовали два руководителя коммерческого предприятия в Ярославле, против них возбудили уголовное дело.

Двигатели предназначались для нужд министерства обороны другой страны. Канал нелегального экспорта закрыли, моторы изъяли из обращения.